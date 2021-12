Irruzione a casa della defunta e fanno razzia: appartamento distrutto e oggetti depredati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una donna muore a Rocca di Papa nei primi del mese di dicembre. La casa rimane vuota e disabitata. Ma quando i parenti, dopo i riti funebri, decidono di entrare per ordinare un po’ le cose e riprendere qualche oggetto, scoprono che è successo l’irreparabile. La casa è messa sotto sopra, le finestre sono rotte e forzate, diversi oggetti (di poco valore) mancando all’appello. La situazione è abbastanza chiara: c’è stato un furto. Leggi anche: Esplosione a Rocca di Papa, crolla la villetta: morta l’anziana, non ce l’ha fatta Furto in casa del defunto a Rocca di Papa Insomma, una vera e propria razzia quella scoperta fatta all’interno di un appartamento la cui proprietaria era deceduta da qualche giorno. E’ successo nel cuore del centro storico. Precisamente in via Augusto Giovanazzi. Ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una donna muore a Rocca di Papa nei primi del mese di dicembre. Larimane vuota e disabitata. Ma quando i parenti, dopo i riti funebri, decidono di entrare per ordinare un po’ le cose e riprendere qualche oggetto, scoprono che è successo l’irreparabile. Laè messa sotto sopra, le finestre sono rotte e forzate, diversi(di poco valore) mancando all’appello. La situazione è abbastanza chiara: c’è stato un furto. Leggi anche: Esplosione a Rocca di Papa, crolla la villetta: morta l’anziana, non ce l’ha fatta Furto indel defunto a Rocca di Papa Insomma, una vera e propriaquella scoperta fatta all’interno di unla cui proprietaria era deceduta da qualche giorno. E’ successo nel cuore del centro storico. Precisamente in via Augusto Giovanazzi. Ad ...

