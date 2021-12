Il punto su Omicron: in Germania chiudendo stadi e discoteche. In Gb 90mila casi in 24 ore. E Israele è alla quarta dose (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La variante Omicron inizia ad incutere timore ma non solo in Europa ed i Paesi cercano di ricorrere ai ripari. In Germania dal 28 dicembre entreranno in vigore nuove misure per limitare i contatti: in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La varianteinizia ad incutere timore ma non solo in Europa ed i Paesi cercano di ricorrere ai ripari. Indal 28 dicembre entreranno in vigore nuove misure per limitare i contatti: in ...

Advertising

marghiadnsal : Da uno studio italiano la stima della contagiosità della #VarianteOmicron. #Tamponi, #Dad e #smartworking: il punto… - phildancefc : RT @mihirdjin: Interessante. Quindi non solo la #Omicron è stata isolata un anno e mezzo fa, ma ci hanno anche 'pasticciato' parecchio atto… - filippocecchin2 : RT @GerardoMoro2: @graziano_delrio Acclarato che i vaccini non immunizzano e che senza terza dose è come non aver fatto le altre due (cit.… - mihirdjin : Interessante. Quindi non solo la #Omicron è stata isolata un anno e mezzo fa, ma ci hanno anche 'pasticciato' parec… - SusannaPicone : RT @Idart87: Natale, Omicron, Cabina di Regia e scuola. Grazie a @piersileri pe il punto sul #Covid_19 -