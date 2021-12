Draghi | Poste le basi perché il lavoro continui al di là di chi è il premier

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I miei destini personali non contano nulla, non ho ambizioni particolari. Sono, se vogliamo, un nonno al servizio delle istituzioni. L’Italia è molto di più di persone individuali, la grandezza di un paese non è determinata da questo o quell’individuo, ma da un complesso di forze che consentano di andare nella direzione giusta”. Sorride Marioquando gli domandano se rimarrà al Governo anche dopo la nomina del prossimo presidente della Repubblica. È la domanda più attesa e arriva per prima alla Conferenza stampa di fine anno, ma poi torna ciclicamente, man mano che aumentano le domande. Quirinale o Palazzo Chigi?risponde che il suo Governo ha “fatto molto di quel che era stato chiamato a fare”, lasciando intendere che la missione emergenziale è stata compiuta. “Abbiamo conseguito tre grandi risultati: l’Italia è uno dei paesi più ...

Il Sole 24 ORE

sottolinea che la campagna vaccinale è stata fondamentale per la ripresa economica dell'Italia, che porterà il Pil oltre il +6% nel 2021. 'Il Governo resta pronto a sostenere l'economia in ...... per statuto, non può rispettare una delle condizionidalla banca modenese guidata da Piero ... nel caso in cui magari entrasse in gioco il tesoretto di Stato sfornato dal governopro M&A . ...Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio: I vaccini restano lo strumento di difesa migliore. Il rapporto debito pubblico e ...Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio: I vaccini restano lo strumento di difesa migliore ...