Un menu per festeggiare (Di martedì 21 dicembre 2021) I piatti che vi proponiamo quest’anno rappresentano un menu ricco, facilmente realizzabile nei diversi giorni delle feste natalizie, non particolarmente costoso ma rappresentativo di importanti ingredienti tipici e di assoluta qualità del nostro Paese. Potrete facilmente inserirli nel vostro tradizionale menu di Natale ma anche in altre occasioni. I nostri migliori auguri e… Buon appetito!Per scoprire le ricette basta cliccare su ciascun titolo. Scampi e cuori di carciofo stufati alla maggiorana con pane carasau Lasagne gratinate al Bitto, patate e verze brasate “come i pizzoccheri” Sformato di stoccafisso mantecato e polenta Filetto di maiale lardellato alle erbe con lenticchie di Castelluccio speziate in umido Tortino di cioccolato fondente con salsa al Rum Matusalem, banane flambé e panettone tostato Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) I piatti che vi proponiamo quest’anno rappresentano unricco, facilmente realizzabile nei diversi giorni delle feste natalizie, non particolarmente costoso ma rappresentativo di importanti ingredienti tipici e di assoluta qualità del nostro Paese. Potrete facilmente inserirli nel vostro tradizionaledi Natale ma anche in altre occasioni. I nostri migliori auguri e… Buon appetito!Per scoprire le ricette basta cliccare su ciascun titolo. Scampi e cuori di carciofo stufati alla maggiorana con pane carasau Lasagne gratinate al Bitto, patate e verze brasate “come i pizzoccheri” Sformato di stoccafisso mantecato e polenta Filetto di maiale lardellato alle erbe con lenticchie di Castelluccio speziate in umido Tortino di cioccolato fondente con salsa al Rum Matusalem, banane flambé e panettone tostato

