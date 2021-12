Traffico Roma del 21-12-2021 ore 09:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverde Roma incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro città è sulla tangenziale code da via delle Valli a v dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la Casilina Ilaria Alpi ancora tra la Cassia l’Aurelia tratti in carreggiata esterna Traffico sulle principali strade un in mente Si segnala in via degli Stati Uniti all’altezza di via degli olimpionici altro incidente in Piazza Ippolito Nievo 1 ancora entrati in viale Angelico con possibili rallentamenti tra via dei Dardanelli via Carlo Mirabello alle 8 lavori di potatura chiusa a Corso Trieste da via Nomentana via Alessandria fino alle 17:30 in via Zara con un senso unico di marcia tra via delle Alpi corso Trieste nel ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) Luceverdeincolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale est verso il centro città è sulla tangenziale code da via delle Valli a v dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico e via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni code sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la Casilina Ilaria Alpi ancora tra la Cassia l’Aurelia tratti in carreggiata esternasulle principali strade un in mente Si segnala in via degli Stati Uniti all’altezza di via degli olimpionici altro incidente in Piazza Ippolito Nievo 1 ancora entrati in viale Angelico con possibili rallentamenti tra via dei Dardanelli via Carlo Mirabello alle 8 lavori di potatura chiusa a Corso Trieste da via Nomentana via Alessandria fino alle 17:30 in via Zara con un senso unico di marcia tra via delle Alpi corso Trieste nel ...

