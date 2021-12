Tiro con l’arco, Tatiana Andreoli sul podio nel ricurvo indoor al Berlin Open 2021. 5° Musolesi al maschile (Di martedì 21 dicembre 2021) Buoni segnali per l’Italia in occasione del Berlin Open 2021, classica competizione internazionale di Tiro con l’arco indoor andata in scena nei giorni scorsi in Germania. Tatiana Andreoli, reduce da una prima esperienza olimpica sottotono a livello personale, è salita sul podio nella gara individuale di ricurvo femminile tirando finalmente sui livelli che le competono. La 22enne piemontese, campionessa europea outdoor nel 2019, ha strappato il terzo posto in quel di Berlino sconfiggendo con un netto 7-1 la danese Nanna Jakobsen nella finalina di consolazione e regalando al Bel Paese l’unico piazzamento sul podio della trasferta tedesca. Prestazione comunque discreta per le altre ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Buoni segnali per l’Italia in occasione del, classica competizione internazionale diconandata in scena nei giorni scorsi in Germania., reduce da una prima esperienza olimpica sottotono a livello personale, è salita sulnella gara individuale difemminile tirando finalmente sui livelli che le competono. La 22enne piemontese, campionessa europea outdoor nel 2019, ha strappato il terzo posto in quel dio sconfiggendo con un netto 7-1 la danese Nanna Jakobsen nella finalina di consolazione e regalando al Bel Paese l’unico piazzamento suldella trasferta tedesca. Prestazione comunque discreta per le altre ...

