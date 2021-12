"Tanto rumore per nulla: partita-Quirinale chiusa da tempo". Bomba-Crosetto, ecco il presidente (Di martedì 21 dicembre 2021) Indiscrezioni, voci, faccia a faccia segreti, chi tira per la giacchetta Sergio Mattarella, chi invece frena Mario Draghi. Si parla della corsa al Quirinale, una partita che sembra apertissima e che giorno dopo giorno entra sempre più nel vivo. Gli ultimi avvenimenti degni di interesse, tra i vari, sono le indiscrezioni circa l'incontro segreto tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti, che sarebbe il "piano B" della leader di Fratelli d'Italia nel caso in cui Silvio Berlusconi non riuscisse a spuntarla. Altre indiscrezioni di stampa hanno dato conto del disappunto del Cavaliere per il faccia a faccia, ma come detto siamo solo e solTanto nel regno dei retroscena. Dunque Luca Zaia, che in un'intervista a Repubblica ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, Draghi dovrebbe restare a Palazzo Chigi. "Mi spiace deludere le sue ambizioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Indiscrezioni, voci, faccia a faccia segreti, chi tira per la giacchetta Sergio Mattarella, chi invece frena Mario Draghi. Si parla della corsa al, unache sembra apertissima e che giorno dopo giorno entra sempre più nel vivo. Gli ultimi avvenimenti degni di interesse, tra i vari, sono le indiscrezioni circa l'incontro segreto tra Giorgia Meloni e Letizia Moratti, che sarebbe il "piano B" della leader di Fratelli d'Italia nel caso in cui Silvio Berlusconi non riuscisse a spuntarla. Altre indiscrezioni di stampa hanno dato conto del disappunto del Cavaliere per il faccia a faccia, ma come detto siamo solo e solnel regno dei retroscena. Dunque Luca Zaia, che in un'intervista a Repubblica ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, Draghi dovrebbe restare a Palazzo Chigi. "Mi spiace deludere le sue ambizioni, ...

