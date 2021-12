Sondaggi Tecnè | Movimento 5 Stelle in crisi di consensi

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 dicembre 2021) Brutte notizie per il. L’effetto Conte per i pentastellati sembra essersi affievolito. Secondo gli ultimirealizzati daper l’Agenzia Dire, i Cinquehanno perso in una settimana sette decimi scendendo al 14,4%. Aumenta così il distacco dai partiti di vertice, dati tutti in crescita. È il Pd a guadagnare più: i dem segnano infatti un +0,8% rispetto alla rilevazione precedente, attestandosi al 21,7%. Fratelli d’Italia e Lega crescono di due decimi ciascuno, rispettivamente al 20,6% e al 18,4%. In leggero rialzo anche le quotazioni di Forza Italia ora all’8,8%. In calo le formazioni della galassia centrista: Azione lascia sul campo due decimi portandosi al 3%, Italia Viva scende al 2,1% mentre +Europa è all’1,6%. Completano il quadro ...