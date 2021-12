Nuove strette sui viaggi in Ue: salgono a 8 i Paesi che chiedono il tampone obbligatorio in ingresso (Di martedì 21 dicembre 2021) salgono a otto i Paesi europei che richiedono un test anti-Covid negativo a tutti coloro che arrivano da altri Stati membri dell’Ue, anche se vaccinati. Questo è ciò che si legge dalle informazioni pubblicate sul portale della Commissione europea Reopen-Eu. Oltre all’Italia, anche Paesi come Portogallo e Grecia, che l’avevano già annunciato, Cipro, Austria, Irlanda, Svezia e Lettonia hanno deciso di introdurre questa misura. L’obbligo resterà in vigore almeno fino alla prima settimana di gennaio 2022. Diverse polemiche si erano scatenate a seguito della decisione del nostro Paese di emanare un’ordinanza che istituiva l’obbligo di tampone in ingresso dal 15 dicembre al 31 gennaio 2022 e la quarantena per i non vaccinati. Dura la reazione della Commissione Ue che aveva inizialmente ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021)a otto ieuropei che riun test anti-Covid negativo a tutti coloro che arrivano da altri Stati membri dell’Ue, anche se vaccinati. Questo è ciò che si legge dalle informazioni pubblicate sul portale della Commissione europea Reopen-Eu. Oltre all’Italia, anchecome Portogallo e Grecia, che l’avevano già annunciato, Cipro, Austria, Irlanda, Svezia e Lettonia hanno deciso di introdurre questa misura. L’obbligo resterà in vigore almeno fino alla prima settimana di gennaio 2022. Diverse polemiche si erano scatenate a seguito della decisione del nostro Paese di emanare un’ordinanza che istituiva l’obbligo diindal 15 dicembre al 31 gennaio 2022 e la quarantena per i non vaccinati. Dura la reazione della Commissione Ue che aveva inizialmente ...

