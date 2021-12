Inter, Skriniar: “Fortunato a giocare con miei compagni e non contro” (Di martedì 21 dicembre 2021) “È un onore vestire questa maglia. Siamo un grande gruppo. Spesso sto con Bastoni, Dimarco, Cordaz. In allenamento ci sono delle belle sfide: Lautaro, Dzeko, Alexis, il Tucu; ognuno ha diverse qualità, sono Fortunato a giocare con e non contro di loro“. Così Milan Skriniar al Match Day Programme dell’Inter. Il difensore slovacco, al quinto anno in nerazzurro, ha aggiunto: “Per me significa moltissimo essere qui da così tanto tempo. Il salvataggio più bello? Me ne viene in mente uno recente, quello contro lo Shakhtar, nel pareggio per 0-0 fuori casa. Se riesco a segnare poi è sempre bello, anche se sono un difensore mi piace aiutare la squadra anche così quando capita”, ha poi concluso Skriniar. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) “È un onore vestire questa maglia. Siamo un grande gruppo. Spesso sto con Bastoni, Dimarco, Cordaz. In allenamento ci sono delle belle sfide: Lautaro, Dzeko, Alexis, il Tucu; ognuno ha diverse qualità, sonocon e nondi loro“. Così Milanal Match Day Programme dell’. Il difensore slovacco, al quinto anno in nerazzurro, ha aggiunto: “Per me significa moltissimo essere qui da così tanto tempo. Il salvataggio più bello? Me ne viene in mente uno recente, quellolo Shakhtar, nel pareggio per 0-0 fuori casa. Se riesco a segnare poi è sempre bello, anche se sono un difensore mi piace aiutare la squadra anche così quando capita”, ha poi concluso. SportFace.

