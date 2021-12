In manovra resta in stand-by la decisione sul superbonus 

Leggi su agi

(Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - Dopo giorni di stallo politico e lavori fermi al Senato per circa un mese, è partita nella notte la maratona per approvare la legge di bilancio in prima lettura entro Natale. Al termine dell'ennesima giornata di rinvii, vertici di maggioranza e bilaterali con il governo, tra malumori, tensioni e anche qualche urlo, i senatori hanno iniziato l'esame a notte fonda con l'obiettivo di licenziare il testo entro oggi, per consentire l'approdo in Aula giovedì 23 dicembre e scongiurare un voto (a rischio) il 24. La seduta, inizialmente prevista per le 20,30 del 20 dicembre è più volte slittata, e i primi voti sono iniziati poco dopo le due nell'Aula di Palazzo Madama, per consentire il distanziamento e il rispetto delle norme anti-Covid. Il primo emendamento approvato è stato quello con il pacchetto di misure per le aree colpite dal sisma. In una formula inedita, la commissione ha ...