Gli astronomi lo vedono per la prima volta ai confini della Via Lattea | la scoperta ai confini della galassia

(Di martedì 21 dicembre 2021) Un team diche studia da tempo la nostraè riuscito a costruire una nuova mappa del disco esterno alla Via. LEGGI ANCHE:– Come finirà il nostro sistema solare: la Viasi scontrerà con la Nube di Magellano. Ecco la datafine segnata dai ricercatori Si tratta di una zona remota e poco esplorata a causapolvere interstellare che limita la visuale. Gli scienziati, sfruttando il movimento delle stelle, sono riusciti a tracciare la mappaparte più esterna. Nel tracciare la rotta, glihanno trovato tracce di detriti appartenuti a Gaia Sausage, una...

Advertising

sulsitodisimone : RT @trescogli: Altair deriva dall’arabo. Significa: Aquila volante, nome che gli arabi davano anche a loro famosi e velocissimi cavalli. Ma… - trescogli : Altair deriva dall’arabo. Significa: Aquila volante, nome che gli arabi davano anche a loro famosi e velocissimi ca… - CiccioniSe : RT @Alivella56: @manginobrioches Tra l’altro come insegnano gli astronomi seri, causa precessione, la punta dell’asse terrestre ruota lenta… - Sbisolo : RT @Alivella56: @manginobrioches Tra l’altro come insegnano gli astronomi seri, causa precessione, la punta dell’asse terrestre ruota lenta… - La_Neutrina : La natura della materia oscura continua a lasciare perplessi gli astronomi. Poiché la ricerca di particelle di mate… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli astronomi

Ma se tutti questi passaggi avranno successo, ciò chevedranno attraverso quel telescopio potrebbe cambiare tutto. Sperano di individuare le prime stelle e galassie che emergono dalla ...del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) stanno monitorando costantemente l'arrivo di nuove tempeste solari. Com'è noto, le tempeste solari possono causare blackout ...Nel tracciare la rotta, gli astronomi hanno trovato tracce di detriti appartenuti a Gaia Sausage, una galassia nana che si è fusa con la Via Lattea almeno 8 miliardi di anni fa. Gli studiosi infatti ...Abbiamo chiesto in questa intervista all'astronomo Fabio Bònoli i fenomeni da seguire: eclissi, esplosioni di stelle, missioni spaziali. Scoprendo ...