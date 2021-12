"Furiosa con Luigi". Maria De Filippi su tutte le furie con il cavaliere e a Uomini e Donne si scatena il caos (Di martedì 21 dicembre 2021) Maria De Filippi perde le staffe. Accade raramente a Uomini e Donne, ma fa sempre notizia. Si tratta, probabilmente, di un'edizione complicata. La redazione è costretta ad intervenire dopo il caos che si accende in studio per colpa del cavaliere Luigi. La conduttrice del programma di Canale 5 perde le staffe ed è abbastanza infastidita dall'atteggiamento tenuto dall'uomo. Tutto inizia quando si è trova al centro studio con Marika, che tra l'altro è un'ex conoscenza di Armando Incarnato. Viene a galla un particolare che va oltre le regole stabilite a Uomini e Donne: il cavaliere prende i numeri di telefono delle dame, ma senza però usarli. Sbagliato e, soprattutto, proibito. E poi spunta la verità riguardante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021)Deperde le staffe. Accade raramente a, ma fa sempre notizia. Si tratta, probabilmente, di un'edizione complicata. La redazione è costretta ad intervenire dopo ilche si accende in studio per colpa del. La conduttrice del programma di Canale 5 perde le staffe ed è abbastanza infastidita dall'atteggiamento tenuto dall'uomo. Tutto inizia quando si è trova al centro studio con Marika, che tra l'altro è un'ex conoscenza di Armando Incarnato. Viene a galla un particolare che va oltre le regole stabilite a: ilprende i numeri di telefono delle dame, ma senza però usarli. Sbagliato e, soprattutto, proibito. E poi spunta la verità riguardante ...

