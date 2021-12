Fdi: Renzi, 'Sandra e Raimondo facevano ridere più di Letta e Meloni' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "dice che lei e Letta sono Sandra e Raimondo: Sandra e Raimondo facevano più ridere, Sandra Mondaini era per me un punto di riferimento assoluto". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'L'Aria che tira' su La7. "La Meloni ha detto voglio un patriota al Colle: perché -ha chiesto l'ex premier- non ha votato l'altra volta Mattarella? Mattarella è stato un patriota, Napolitano è stato un patriota, Ciampi è stato un patriota". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Giorgia"dice che lei esonopiùMondaini era per me un punto di riferimento assoluto". Lo ha affermato Matteo, ospite a 'L'Aria che tira' su La7. "Laha detto voglio un patriota al Colle: perché -ha chiesto l'ex premier- non ha votato l'altra volta Mattarella? Mattarella è stato un patriota, Napolitano è stato un patriota, Ciampi è stato un patriota".

