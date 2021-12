Diretta Juventus-Cagliari 2-0: partita chiusa dal sinistro potente di Bernardeschi (Di martedì 21 dicembre 2021) Con l'incubo - di nuovo - Covid che aleggia sulla Serie A (e non solo), il nostro massimo campionato si appresta a chiudere in bellezza questo 2021. E quindi, dopo lo slittamento di... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021) Con l'incubo - di nuovo - Covid che aleggia sulla Serie A (e non solo), il nostro massimo campionato si appresta a chiudere in bellezza questo 2021. E quindi, dopo lo slittamento di...

Advertising

CagliariCalcio : ??| FORMAZIONE Alle 12.30 in campo in casa della Juventus: le scelte di Agostini ?? ??Diretta TV e streaming su Spor… - sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - juventusfc : Inizia #UCLDraw e inizia anche una diretta speciale su @Twitch_Italy! Seguitela e commentate i sorteggi qui!… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Arrivabene distrugge de Ligt: bomba in diretta! - - arlida_official : Juventus vs Cagliari | Serie A Trasmissione in diretta Live link Game ??? -