Aumenti dei casi Covid in Germania: presa la decisione sugli stadi! (Di martedì 21 dicembre 2021) A causa dei numerosi casi di Covid che stanno colpendo la Germania in questi giorni, il cancelliere Olaz Sholz ha annunciato quali saranno le nuove misure precauzionali in previsione delle feste di Natale e di Capodanno. Dopo una riunione tra il governo federale ed i governi regionali dei 16 land, in una conferenza stampa Scholz ha spiegato quali saranno le nuove regole in vista delle feste. L’obiettivo è quello di dissuadere le persone da assembramenti evitabili. “Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi”, ha detto il cancelliere, confermando che sarà imposto un tetto massimo di dieci persone per riunioni private. Per quanto riguarda il calcio, il cancelliere ha annunciato che dal 28 dicembre tutte le partite si terranno a porte chiuse, così come accadrà per altri eventi sportivi, spettacoli culturali, concerti e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 21 dicembre 2021) A causa dei numerosidiche stanno colpendo lain questi giorni, il cancelliere Olaz Sholz ha annunciato quali saranno le nuove misure precauzionali in previsione delle feste di Natale e di Capodanno. Dopo una riunione tra il governo federale ed i governi regionali dei 16 land, in una conferenza stampa Scholz ha spiegato quali saranno le nuove regole in vista delle feste. L’obiettivo è quello di dissuadere le persone da assembramenti evitabili. “Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi”, ha detto il cancelliere, confermando che sarà imposto un tetto massimo di dieci persone per riunioni private. Per quanto riguarda il calcio, il cancelliere ha annunciato che dal 28 dicembre tutte le partite si terranno a porte chiuse, così come accadrà per altri eventi sportivi, spettacoli culturali, concerti e ...

