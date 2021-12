Variante Omicron Italia, verso cabina di regia: ipotesi misure “ma nulla è deciso” (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuove misure anti covid in Italia per arginare l’aumento dei contagi e proteggersi dalla Variante Omicron? “Le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione” della nuova Variante. Parola del premier Mario Draghi che ieri, durante l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e in vista della cabina di regia il prossimo 23 dicembre, si è espresso così in merito all’ipotesi. “Ora, questa settimana – ha detto Draghi -, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso: le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuoveanti covid inper arginare l’aumento dei contagi e proteggersi dalla? “Le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione” della nuova. Parola del premier Mario Draghi che ieri, durante l’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e in vista delladiil prossimo 23 dicembre, si è espresso così in merito all’. “Ora, questa settimana – ha detto Draghi -, avremo unain cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie,ancora è stato: le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell’ultimo ...

