Torna “Sempre aperti a donare” | pasti caldi a chi è in difficoltà

(Di lunedì 20 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – La vicinanza alle comunità è parte integrante della mission di McDonald’s e di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. Perciò, anche quest’anno,”, l’iniziativa di donazione dia sostegno dei più fragili, che riparte a dicembre e durerà fino a fine marzo 2022.L’iniziativa si rinnova e rilancia l’obiettivo che quest’anno punta a raggiungere i 150miladonati, in 150 comuni italiani. Un traguardo possibile grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, partner operativo prezioso anche per l’individuazione delle associazioni locali a cui destinare le donazioni, con Comunità di Sant’Egidio, a cui McDonald’s e Fondazione si affiancano per il sostegno ai senza dimora, e con altri enti e associazioni ...