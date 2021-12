Spider-Man: "Zendaya e Tom Holland hanno ignorato il consiglio di non uscire insieme" (Di lunedì 20 dicembre 2021) La produttrice di Spider-Man: No Way Home, Aamy Pascal, era contraria alla frequentazione di Zendaya e Tom Holland fuori dal set, ma le giovani star non le hanno dato retta. La saga di Spider-Man ha visto nascere un'altra giovane coppia di celebrità, con le star Tom Holland e Zendaya che hanno recentemente confermato la loro storia d'amore nella vita reale. Il tutto, ignorando il consiglio di non frequentarsi della produttrice Amy Pascal. In un'intervista con il New York Times, Amy Pascal ha rivelato di aver cercato di scoraggiare Zendaya e Tom Holland, che interpretano MJ e Peter Parker nell'ultima trilogia, dal frequentarsi fuori dal set. Amy Pascal aveva dato lo stesso consiglio, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) La produttrice di-Man: No Way Home, Aamy Pascal, era contraria alla frequentazione die Tomfuori dal set, ma le giovani star non ledato retta. La saga di-Man ha visto nascere un'altra giovane coppia di celebrità, con le star Tomcherecentemente confermato la loro storia d'amore nella vita reale. Il tutto, ignorando ildi non frequentarsi della produttrice Amy Pascal. In un'intervista con il New York Times, Amy Pascal ha rivelato di aver cercato di scoraggiaree Tom, che interpretano MJ e Peter Parker nell'ultima trilogia, dal frequentarsi fuori dal set. Amy Pascal aveva dato lo stesso, ...

Advertising

fisco24_info : Spider-Man, da campione al botteghino a truffa informatica: Kaspersky scova una nuova campagna degli hacker legata… - glooit : Spider-Man, da campione al botteghino a truffa informatica leggi su Gloo - IGNitalia : Un tranquillo week end di lavoro per l'amichevole Spider-Man di quartiere, che con #SpiderManNoWayHome si porta a c… - MashableItalia : Dopo #SpiderManNoWayHome avete voglia di leggere i fumetti? Ecco 4 consigli per iniziare a leggere #SpiderMan - SkyTG24 : Spider-Man: No Way Home, box office da record: nel 1° weekend già film più visto dell'anno -