Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame: il "piccolo" ruolo tagliato di una star del film (Di martedì 21 dicembre 2021) Spider-Man: No Way Home avrebbe potuto avere un 'piccolo' dettaglio in comune con Avengers: Endgame che, però, è stato espunto dal montaggio finale del film con Tom Holland. Ad aver girato una scena del film, infatti, è stata Lexi Rabe, interprete della piccola Morgan Stark nel titolo dei Fratelli Russo. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Lexi Rabe ha condiviso un reel con una serie di scatti fatti in compagnia dei protagonisti di Spider-Man: No Way Home durante l'anteprima ...

