Piparo Sistina | “Non posso né voglio credere a tamponi per teatri e cinema”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “None noncrederci, non credo che qualcuno stia pensando seriamente a una cosa simile…”. Si mostra al tempo stesso incredulo e fiducioso Massimo Romeo, direttore artistico dele presidente dell’Atp, l’associazione deiprivati, sentito dall’AdnKronos sull’ipotesi ventilata della necessità di presentare anche un tampone negativo per chi vaccinato e in possesso di green pass voglia entrare a vedere uno spettacolo a teatro o un film al. “Proprio perché non mi sembra possa essere vero, preferiamo ancora non prendere una posizione ufficiale su questa ipotesi. Diciamo che non accadrà, ma se dovesse accadere sarebbe la chiusura totale e definitiva per il mondo del teatro”, spiega. “Non si tratta solo di un problema economico, che pure incide se uno ...