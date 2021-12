Paura ad Afragola | esplosione in centro | appartamento sventrato

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 20 dicembre 2021)ad, casa in fiamme dopo lo scoppio di una bombola. Secondo le prime informazione una bombola di gas sarebbe esplosa in un’abitazione di via Galliano in pienostorico. Le fiamme avrebbero investito un alloggio posto all’interno di un palazzo, al piano terra.adUna colonna di fumo nero si sta alzano L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.