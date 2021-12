Pallamano: la Coppa Italia 2022 sarà a Salsomaggiore Terme! Il via previsto per il prossimo 3 febbraio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. La Coppa Italia di Pallamano 2022 si svolgerà ancora una volta alll’Emilia-Romagna Arena di Salsomaggiore Terme, già sede dell’evento nel 2021, in un impianto all’avanguardia e capace di accogliere appassionati da ogni parte d’Italia. Otto formazioni al maschile ed altrettante al femminile si daranno battaglia a Salsomaggiore per la conquista del torneo, iniziando dal prossimo 3 febbraio, per quattro giorni ricchi di spettacolo fino a domenica 6, il giorno delle finalissime. “La collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e, in particolare con il Comune di Salsomaggiore Terme relativamente alle Finals di Coppa ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Ladisi svolgerà ancora una volta alll’Emilia-Romagna Arena diTerme, già sede dell’evento nel 2021, in un impianto all’avanguardia e capace di accogliere appassionati da ogni parte d’. Otto formazioni al maschile ed altrettante al femminile si daranno battaglia aper la conquista del torneo, iniziando dal, per quattro giorni ricchi di spettacolo fino a domenica 6, il giorno delle finalissime. “La collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e, in particolare con il Comune diTerme relativamente alle Finals di...

