Omicron, Palù: no allarmismi, non è scontato che diventi prevalente in Italia. Ma è bene essere guardinghi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con la pacatezza e la fermezza che contraddistingue la sua comunicazione, Giorgio Palù, il virologo del Comitato tecnico scientifico, affronta la spinosa questione variante Omicron, in tutte le sue sfaccettature e angolazioni possibili. E rassicura opinione pubblica e addetti ai lavori contro facili allarmismi e disinformazione. Lo fa dalle colonne del Corriere della sera dove, in una lunga ed esaustiva intervista, fa riferimento a dati clinici e formule esperienziali. Cominciando col dire: «Non è scontato che in poche settimane la variante Omicron diventi prevalente in Italia. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso è bene essere guardinghi e rafforzare le misure di protezione e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con la pacatezza e la fermezza che contraddistingue la sua comunicazione, Giorgio, il virologo del Comitato tecnico scientifico, affronta la spinosa questione variante, in tutte le sue sfaccettature e angolazioni possibili. E rassicura opinione pubblica e addetti ai lavori contro facilie disinformazione. Lo fa dalle colonne del Corriere della sera dove, in una lunga ed esaustiva intervista, fa riferimento a dati clinici e formule esperienziali. Cominciando col dire: «Non èche in poche settimane la variantein. Non abbiamo dati sufficienti per affermarlo. In ogni caso èe rafforzare le misure di protezione e ...

