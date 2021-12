Omicron, Moderna: da gennaio 2022 al via test clinici specifici per il vaccino (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dicembre 2021 " A gennaio 2022 saranno fatti test clinici specifici per il vaccino contro la variante Omicron . Ad annunciarlo Moderna, che, dai dati preliminari diffusi dalla società, ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dicembre 2021 " Asaranno fattiper ilcontro la variante. Ad annunciarlo, che, dai dati preliminari diffusi dalla società, ...

Advertising

Corriere : ?? L'annuncio di Moderna - Adnkronos : Il quadro del New York Times: #Pfizer e #Moderna ok con terza dose. AstraZeneca, J&J e Sputnik poco utili, come i v… - sissiisissi2 : RT @Corriere: Moderna: «Il nostro booster a dose intera aumenta di 83 volte gli anticorpi contro Omic... - MaxLandra : #Moderna, booster aumenta anticorpi contro #Omicron 37 volte #COVID - heresi : RT @Corriere: Moderna: «Il nostro booster a dose intera aumenta di 83 volte gli anticorpi contro Omic... -