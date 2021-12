L’idea della Destra per il Quirinale: clonare un lord inglese (o metterci un falegname) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si intensifica la disperata caccia di un nome per la presidenza della Repubblica. E si prova ogni via: anche il prestito di intellettuali di sinistra in incognito o i falegnami alpini Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Si intensifica la disperata caccia di un nome per la presidenzaRepubblica. E si prova ogni via: anche il prestito di intellettuali di sinistra in incognito o i falegnami alpini

Advertising

DantiNicola : Le minacce del governo polacco sono inaccettabili e tradiscono l'idea dell'???? che ha la destra sovranista: prendere… - marino29b : RT @QPeriscopica: “Chi teorizza o aderisce all’idea salvifica della flessibilità nei rapporti di lavoro come balsamo per l’economia di merc… - Cherollaa : “È per me intollerabile l’idea che noi che ci siamo vaccinati, il fiore della società, dobbiamo tornare in lockdown… - PaoloLocatelli : @LidiaBramani Mi chiedo quale sia il fine, oltre ad alimentare l'ego dei protagonisti. È palese che non esiste un s… - Pol_Granata : @LattuadaGiacomo @JordanoSimo @pedrogva6 Ok perfetto, hai reso bene l'idea della tipologia di giocatore. Però se ci… -