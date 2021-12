L'idea del tampone obbligatorio per cinema, teatri e concerti (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Accelerare sulle terze dosi e rimodulare la durata del Green pass. È questa la strada che il governo si appresta a seguire per fronteggiare l'impennata di contagi, alimentata dalla variante Omicron. "Valuteremo la congruità delle misure" anti-Covid in campo "facendo una riflessione con i nostri scienziati", spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza. Riflessione che porterà alla cabina di regia prevista per giovedì durante la quale dovrebbero essere messe a punto le nuove misure. L'allarme era già stato lanciato poco prima da una circolare del ministero della Salute che ha avvertito che l'Italia è in una fase epidemica "acuta", caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del Paese, e con la variante Omicron che rappresenta una crescente minaccia. Il ministero raccomanda la "tempestiva attivazione a livello regionale di ... Leggi su agi (Di lunedì 20 dicembre 2021) AGI - Accelerare sulle terze dosi e rimodulare la durata del Green pass. È questa la strada che il governo si appresta a seguire per fronteggiare l'impennata di contagi, alimentata dalla variante Omicron. "Valuteremo la congruità delle misure" anti-Covid in campo "facendo una riflessione con i nostri scienziati", spiega il ministro della Salute, Roberto Speranza. Riflessione che porterà alla cabina di regia prevista per giovedì durante la quale dovrebbero essere messe a punto le nuove misure. L'allarme era già stato lanciato poco prima da una circolare del ministero della Salute che ha avvertito che l'Italia è in una fase epidemica "acuta", caratterizzata da una elevata velocità di trasmissione del virus SarsCoV2 nella maggior parte del Paese, e con la variante Omicron che rappresenta una crescente minaccia. Il ministero raccomanda la "tempestiva attivazione a livello regionale di ...

