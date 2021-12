Karate, Busà: “Oro storico a Tokyo, lo dedico a tutta l’Italia” (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Per il Karate quest’anno è stata la prima edizione alle Olimpiadi e per questo è stato un oro storico. Lo dedico a tutta l’Italia, oltre al mondo che coinvolge il nostro sport. Noi atleti siamo stati gli artefici di questa grande estate”. Lo ha detto il siciliano Luigi Busà, oro olimpico a Tokyo 2020 nel Karate, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Per ilquest’anno è stata la prima edizione alle Olimpiadi e per questo è stato un oro. Lo, oltre al mondo che coinvolge il nostro sport. Noi atleti siamo stati gli artefici di questa grande estate”. Lo ha detto il siciliano Luigi, oro olimpico a2020 nel, nel corso della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano, relativi all’anno 2021, che si sta svolgendo a Roma nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. SportFace.

