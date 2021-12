Inter campione d'inverno: due volte su tre significa scudetto (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Inter di Inzaghi è campione d'inverno con un turno d'anticipo sulla fine del girone d'andata. Un primato platonico regalato dal successo del Napoli a San Siro contro il Milan nella sfida tra le due più vicine inseguitrici dei nerazzurri, nel week end della caduta dell'Atalanta in casa contro la Roma. Tutto è andato a favore dei campioni d'Italia in carica che sono nel pieno di un'accelerazione (6 vittorie consecutive) che ha consentito di cancellare il gap di inizio stagione e ribaltare la gerarchia della classifica. Essere primi a metà campionato è un risultato parziale importante, ma non è garanzia di vittoria finale. I precedenti, però, dicono che chi comincia davanti il girone di ritorno ha buone possibilità di conquistare lo scudetto. Dall'introduzione dei tre punti nel 1995-1996 solo 8 volte su ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'di Inzaghi èd'con un turno d'anticipo sulla fine del girone d'andata. Un primato platonico regalato dal successo del Napoli a San Siro contro il Milan nella sfida tra le due più vicine inseguitrici dei nerazzurri, nel week end della caduta dell'Atalanta in casa contro la Roma. Tutto è andato a favore dei campioni d'Italia in carica che sono nel pieno di un'accelerazione (6 vittorie consecutive) che ha consentito di cancellare il gap di inizio stagione e ribaltare la gerarchia della classifica. Essere primi a metà campionato è un risultato parziale importante, ma non è garanzia di vittoria finale. I precedenti, però, dicono che chi comincia davanti il girone di ritorno ha buone possibilità di conquistare lo. Dall'introduzione dei tre punti nel 1995-1996 solo 8su ...

