Innovazione spaziale | quando upstream fa rima con green

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Le prospettive di sviluppo di D-Orbit, un’eccellenza comasca nella space economy internazionale Dallo spazio arrivano sempre più opportunità. Il settore delle tecnologie satellitari in particolare vede crescere numeri e giro d’affari a livello nazionale e anche territoriale che destano un crescente interesse. «Con un compartonazionale composto da poco più di 200 imprese – ci racconta Jacopo Celentano, project manager dell’agenzia delle aziende spaziali Aipas – l’Italia è quinta al mondo e seconda in Europa per spesa in space economy in rapporto al Pil (0,55%) ed è il terzo contribuente dell’AgenziaEuropea nel 2020 con 665,8 milioni di euro, dietro a Germania (1311,7 milioni) e Francia (981,7 milioni)». Una spinta che senza dubbio gode anche di recenti sostegni, come ci conferma lo stesso dirigente. «Diverse risorse sono state già ...

il business dello spazio La filiera in Italia conta 286 aziende, in gran parte micro-imprese di software e Itc. Il Paese spicca per quote di brevetti ed export. Adesso accanto al pubblico si affaccian ...
Ieri, a Matera, nella sede di Openet Technologies Spa, in occasione della prima "Giornata Nazionale dello Spazio" istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è svolta la presentazione del ...