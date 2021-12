Il Regno Unito rischia il lockdown | la regina Elisabetta pronta a modificare il suo Natale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lavuole celebrare le festività natalizie con la sua famiglia a Sandringham, ma ora gli addetti ai lavori affermano che potrebbe essere costretta ao cancellare i suoi piani. Negli ultimi giorni, infatti, i tassi di incidenza del Covid-19 sulla popolazione inglese sono in aumento. La Sovrana, dunque, potrebbe trascorrere da sola il prossimo. Vacillano i piani natalizi dellamentre la Gran Bretagna valuta ilMentre la vigilia disi avvicina sempre di più, vacillano le certezze per i piani da mettere in atto nel. Il governo di Boris Johnson, infatti, sta seriamente valutando di emanare un nuovonazionale. I timori ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - enpaonlus : Aragoste, astici e granchi vanno protetti: l'Olanda vieta la bollitura degli animali vivi - WRicciardi : congratulazioni al governo del Regno Unito che dopo due anni di errori ha finalmente raggiunto il terribile record…

Lo scrive su Twitter l'ambasciata delin Etiopia, augurando "che tutte le parti utilizzino questo sviluppo per impegnarsi in colloqui significativi e porre fine al conflitto e consentire ...Usa,, Canada, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso "grave preoccupazione per l'erosione degli elementi democratici del sistema elettorale" , provvedimenti che "minano i diritti, le ...In Gran Bretagna la "situazione Omicron è estremamente difficile". Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson parlando della diffusione della nuova variante del coronavirus nel Regno Unito.