Icardi alla Juventus? I bianconeri mettono sul piatto una contropartita al Psg (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Juventus è reduce dalla buona prestazione sul campo del Bologna, i bianconeri hanno conquistato tre punti d’oro con il risultato di 0-2. La squadra è in ripresa, ma si sono registrati troppi passi falsi, l’ultimo nella trasferta contro il Venezia. La Juventus è rientrata in corsa per la Champions League, il distacco dal quarto posto occupato dall’Atalanta è di 6 punti. La dirigenza è concentrata sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa, soprattutto in attacco. Il nome in cima alla lista è quello di Mauro Icardi, l’argentino è in uscita dal Psg. I due club sarebbero in contatto per perfezionare uno scambio: Icardi in bianconero e il centrocampista Arthur a Parigi. La valutazione dei due calciatori è in linea, da valutare anche gli ingaggi con ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Laè reduce dbuona prestazione sul campo del Bologna, ihanno conquistato tre punti d’oro con il risultato di 0-2. La squadra è in ripresa, ma si sono registrati troppi passi falsi, l’ultimo nella trasferta contro il Venezia. Laè rientrata in corsa per la Champions League, il distacco dal quarto posto occupato dall’Atalanta è di 6 punti. La dirigenza è concentrata sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa, soprattutto in attacco. Il nome in cimalista è quello di Mauro, l’argentino è in uscita dal Psg. I due club sarebbero in contatto per perfezionare uno scambio:in bianconero e il centrocampista Arthur a Parigi. La valutazione dei due calciatori è in linea, da valutare anche gli ingaggi con ...

Advertising

RaiSport : #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte… - CalcioWeb : #Juventus e #Psg in contatto per uno scambio di mercato: #Icardi può diventare bianconero - Davide19575269 : Morata ha fatto 5 reti In 18 gare di serie A. Deve arrivare a 18/20 reti se vuol sperare di rimanere alla Juve *co… - Alessandra_PD10 : Arthurnal Psg e Icardi alla Juve. è già scritto - ParmeshSriv : RT @RaiSport: #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte come #Ica… -