Graziano Rossi resta ricoverato in Neurologia a Fano dopo un malore. Oggi la Tac di controllo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Fano - Graziano Rossi , 67 anni, resta ricoverato in osservazione nel reparto di Neurologia dell'ospedale di Fano. Il padre di Valentino Rossi , colpito da un malore nella giornata di sabato, sarà ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 20 dicembre 2021), 67 anni,in osservazione nel reparto didell'ospedale di. Il padre di Valentino, colpito da unnella giornata di sabato, sarà ...

