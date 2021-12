Fiorentina, Commisso: «Ci batteremo per regole uguali per tutti» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scritto la consueta lettera di Natale per tutto l’ambiente viola Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha scritto la consueta lettera di Natale per tutto l’ambiente viola. Le sue parole. «Cara Famiglia Viola, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno Natale. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano alla Fiorentina e con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America. In questo momento c’è qualcuno che ha deciso di prendersi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Rocco, presidente della, ha scritto la consueta lettera di Natale per tutto l’ambiente viola Rocco, presidente della, ha scritto la consueta lettera di Natale per tutto l’ambiente viola. Le sue parole. «Cara Famiglia Viola, anche quest’anno è arrivato il momento delle Feste e di scambiarci gli auguri per un Felice e Sereno Natale. In realtà, come sapete, avevo in programma di passare questi giorni così speciali con voi, insieme ai ragazzi e alle ragazze, alle persone che lavorano allae con tutta la Famiglia Viola. Purtroppo i dottori che si prendono cura di me, mi vogliono vicino e non mi hanno permesso di fare quello che il mio cuore avrebbe voluto e quindi dovrò rimanere qui in America. In questo momento c’è qualcuno che ha deciso di prendersi ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Commisso Fiorentina, Commisso: 'Ci meritiamo questo momento, ma siamo vicini al punto di non ritorno per il nostro sport' Calciomercato.com VLAHOVIC, Ha chiuso la porta ad un addio in inverno La Gazzetta dello Sport sfrutta l'incrocio tra due nomi molto chiacchierati del mercato come Scamacca e Vlahovic per fare un punto sul futuro dell'attaccante serbo. E anche Rocco Commisso è della stes ...

Fiorentina, Commisso lettera di Natale e accuse: "Calcio italiano al punto del non ritorno" Natale è vicino eppure i malumori non si arrestano neanche durante le feste. A parlare questa volta è il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che nella lettera scritta a tutti ...

