E dopo aver vinto “Ballando” | Arisa cerca un maestro di danza a Milano

(Di lunedì 20 dicembre 2021): «Ho ballato per staccare da me stessa e invece forse ho trovato l’amore» Il Giornale, pagina 25, di Laura Rio. «Certo che doveva vincere Morgan, anzi è il vincitore morale e gli cedo idealmente la mia coppa». Anche quando trionfa, anche quando riesce a superare sè stessa,spiazza sempre tutti. Con quel suo fare naïf, quell’apparente nebulosità, lei lucidamente dice la verità. Morgan era più bravo, il concorrente che si è inventato le performance artistiche più complete, ma invece giuria e pubblico, alla fine, hanno preferito lei, la sua forza e la sua simpatia, nonostante le prove non fossero perfette. E sabato notte, contro tutte le aspettative,hacon le stelle superando Bianca Gascoigne (in coppia con Simone De Pasquale) e, appunto, Morgan (in coppia con Alessandra ...