Covid, l'allarme degli infermieri: impennata di casi tra gli operatori sanitari, 5 mila contagi in 30 giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) l'allarme arriva da Antonio De Palma, presidente del sindacato degli infermieri Nursing Up: nell'ultimo mese i contagi da Covid sono cresciuti «vertiginosamente» tra gli operatori sanitari. I dati parlano di «5 mila negli ultimi 30 giorni» (nello specifico sono 4.684, secondo il report di Nursing Up, frutto delle elaborazioni dei dati Iss e Inail). «Cosa aspettano le Regioni ad adottare il criterio del Veneto, che ha portato ad ogni 4 giorni la frequenza dei tamponi? Cosa aspettano a misurarne costantemente i livelli di copertura vaccinale?», dice De Palma chiedendo di «mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con due o tre dosi».

