Coronavirus, nuova ondata di ricoveri ordinari. Record di morti in questa quarta ondata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Record di morti in questa quarta ondata, mentre diminuiscono i contagi Covid in Italia influenzati dai pochi tamponi effettuati, come di consueto, nel weekend. Mentre si registra una nuova ondata di ricoveri ordinari e che vedono in crescita, seppure più lenta, anche delle terapie intensive. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 16.213 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 24.259) e 137 (di cui 40 in Lombardia) i decessi (ieri 97), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.405.360, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 135.778. Sono in tutto 4.899.879 le ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 dicembre 2021)diin, mentre diminuiscono i contagi Covid in Italia influenzati dai pochi tamponi effettuati, come di consueto, nel weekend. Mentre si registra unadie che vedono in crescita, seppure più lenta, anche delle terapie intensive. In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 16.213 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 24.259) e 137 (di cui 40 in Lombardia) i decessi (ieri 97), registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'epidemia il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 è pari a 5.405.360, mentre da febbraio 2020 le vittime sono 135.778. Sono in tutto 4.899.879 le ...

