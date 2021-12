Bruxelles, gli eurodeputati si aumentano i rimborsi: +4.4% per emolumenti e fondi ai collaboratori. In arrivo altri 322 impiegati (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Europa resta nella morsa del Covid, ma gli eurodeputati hanno di che brindare: sono riusciti ad alzarsi rimborsi, emolumenti e fondi per pagare i collaboratori, alla faccia della crisi e della spesa sanitaria che corrono in tutta l’eurozona. Sembrano cronache marziane, ma arrivano solo da Bruxelles. Il 13 dicembre scorso, a mo’ di regalo di Natale, l’Ufficio di presidenza si è messo la mano sul cuore e ha dato corso all’articolo 69 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo che prevede la revisione annuale degli importi cui hanno diritto nell’esercizio del loro mandato parlamentare, vale a dire “indennità per spese generali, spese di viaggio e di soggiorno, nonché l’importo massimo rimborsabile per le spese di assistenza parlamentare”. Aumenti che non sono briciole perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’Europa resta nella morsa del Covid, ma glihanno di che brindare: sono riusciti ad alzarsiper pagare i, alla faccia della crisi e della spesa sanitaria che corrono in tutta l’eurozona. Sembrano cronache marziane, ma arrivano solo da. Il 13 dicembre scorso, a mo’ di regalo di Natale, l’Ufficio di presidenza si è messo la mano sul cuore e ha dato corso all’articolo 69 dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo che prevede la revisione annuale degli importi cui hanno diritto nell’esercizio del loro mandato parlamentare, vale a dire “indennità per spese generali, spese di viaggio e di soggiorno, nonché l’importo massimo rimborsabile per le spese di assistenza parlamentare”. Aumenti che non sono briciole perché ...

