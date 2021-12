Birmania, Bbc: “Uccisioni di massa da parte dell’esercito”. In un video i corpi di alcune vittime in una fossa comune (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano le violenze dell’esercito birmano. A 10 mesi dal colpo di Stato contro cui ci sono state nel corso del tempo manifestazioni di protesta finite nel sangue ha portato a termine almeno quattro Uccisioni di massa di civili lo scorso luglio in cui sono morti almeno 40 uomini. La storia emerge da un’inchiesta della Bbc che l’emittente britannica pubblica oggi sul suo sito. L’articolo è accompagnato da un video in cui i residenti di uno dei villaggi presi di mira trovano i corpi di alcune delle vittime in una fossa comune. Il network britannico cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte delle vittime sono state anche torturate. Il colpo di Stato dello scorso febbraio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Continuano le violenzebirmano. A 10 mesi dal colpo di Stato contro cui ci sono state nel corso del tempo manifestazioni di protesta finite nel sangue ha portato a termine almeno quattrodidi civili lo scorso luglio in cui sono morti almeno 40 uomini. La storia emerge da un’inchiesta della Bbc che l’emittente britannica pubblica oggi sul suo sito. L’articolo è accompagnato da unin cui i residenti di uno dei villaggi presi di mira trovano ididellein una. Il network britannico cita testimoni oculari e sopravvissuti alle stragi, secondo i quali molte dellesono state anche torturate. Il colpo di Stato dello scorso febbraio in ...

