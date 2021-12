Alex Zanardi è tornato a casa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia meravigliosa, come l’hanno definita gli stessi protagonisti: Alex Zanardi è tornato a casa, lo ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante i Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. L’ex pilota e campione paralimpico finalmente trascorrerà questo Natale con i propri cari, anche se il suo recupero – come ha sottolineato la moglie – è ancora lungo, ma l’ambiente familiare sarà una spinta ulteriore. «È il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa», ha detto Luca Pancalli presidente del Cip dal palco. «È una notizia meravigliosa perché ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a casa, è stato un grande successo, consente a lui di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una notizia meravigliosa, come l’hanno definita gli stessi protagonisti:, lo ha comunicato la moglie Daniela. L’annuncio è arrivato durante i Collari d’oro 2021 alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma. L’ex pilota e campione paralimpico finalmente trascorrerà questo Natale con i propri cari, anche se il suo recupero – come ha sottolineato la moglie – è ancora lungo, ma l’ambiente familiare sarà una spinta ulteriore. «È il regalo più bello che potessimo ricevere, sperando possa ritrovare serenità familiare e successi di ripresa», ha detto Luca Pancalli presidente del Cip dal palco. «È una notizia meravigliosa perché ci sono stati diversi tentativi per diversi motivi di carattere medico di tornare a, è stato un grande successo, consente a lui di ...

