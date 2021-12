“Tutto è iniziato grazie a Maria De Filippi”: il racconto straziante di Luciana Littizzetto (Di domenica 19 dicembre 2021) Luciana Littizzetto ha una storia che tutti conoscono, ma che ogni volta racconta con grande commozione e ringraziando Maria De Filippi Luciana Littizzetto da anni allieta le domenica sera insieme a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con i suoi simpatici -ma pieni di riflessione- sketch. Lungo la sua carriera in Rai, la comica L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)ha una storia che tutti conoscono, ma che ogni volta racconta con grande commozione e ringraziandoDeda anni allieta le domenica sera insieme a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa con i suoi simpatici -ma pieni di riflessione- sketch. Lungo la sua carriera in Rai, la comica L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? Stamattina all'Ulss3 Veneto ci siamo accomodati in mezzo a tutti coloro che stavano per vaccinarsi.. e ad un cert… - ignaziocorrao : Se solo avessimo iniziato prima a investire (seriamente) sulle vere #rinnovabili, oggi non ci troveremmo qui a dove… - sonomariadesire : Piccolo Deddy, che emozione rivederti dove tutto è iniziato... ?? #Amici21 - MauroCapozza : RT @gennycolor: @Ikaro_san Ho letto tutto, non so a che punto io abbia iniziato a piangere. Ho avuto il covid, con ogni probabilità io l'ho… - Elygringeri : @AmorosoOF sempre insieme a te da quel 5 ottobre?? grazie per tutte le emozioni ?? rivederti lì dove tutto è iniziato… -