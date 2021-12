Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante in Val-d’Isère | dopo la discesa libera di ieri

(Di domenica 19 dicembre 2021)hala prova diin Val-, in Francia, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: è la sua seconda vittoria consecutivaquella di sabato nella, e la quinta in totale nella

Advertising

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - Eurosport_IT : MA CHE GARA HA FATTO SOFIA GOGGIA?! ?????? Siete pronti? C'è da trattenere il fiato nella sua discesa in Val d'Isere… - cris_milani75 : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi del pod… - princestone20 : RT @ItaliaTeam_it: OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi del pod… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

rivince ancora. L'azzurra conquista anche il SuperG di Val d'Isere dopo aver trionfato nella discesa libera di sabato. Bene tutta la squadra azzurra con Elena Curtoni terza e Federica ...tornata la valanga rosa, più rosa che mai. Spettacolare prove delle azzurre in Val d'Isere con la solita(scesa col pettorale numero 5) che ha vinto in 1'19'23, 33 centesimi di vantaggio su Ragnhild Mowinckel (1'19'56) e 51 (1'19'74) su Elena Curtoni. Quarta l'altra azzurra Federica Brignone,...Non la ferma più nessuno! Sofia Goggia concede il bis in Val d'Isere e, dopo la discesa libera, conquista anche il superG in terra francese, centrando la sedicesima vittoria della carriera in Coppa de ...L'azzurra bissa sul successo in discesa e rafforza la leadership in Coppa del Mondo: raggiunta la Compagnoni a 16 trionfi. Terza la Cutroni, Brignone è quarta ...