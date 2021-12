Qual è il rischio di un conflitto per l’Ucraina? (Di domenica 19 dicembre 2021) Lungo il confine tra Russia e Ucraina si stima che Mosca abbia dislocato circa 100mila soldati appartenenti in gran parte alla 41esima armata Armi Combinate ed alla Prima armata Carri della Guardia, appoggiati da Mbt (Main Battle Tank), artiglieria e sistemi terra-aria e terra-terra: le immagini mostrano carri T-80 con protezioni particolari sulla torretta, sistemi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 dicembre 2021) Lungo il confine tra Russia e Ucraina si stima che Mosca abbia dislocato circa 100mila soldati appartenenti in gran parte alla 41esima armata Armi Combinate ed alla Prima armata Carri della Guardia, appoggiati da Mbt (Main Battle Tank), artiglieria e sistemi terra-aria e terra-terra: le immagini mostrano carri T-80 con protezioni particolari sulla torretta, sistemi InsideOver.

Advertising

AnnalisaAntas : RT @febodena: @jimmomo Infatti, se si chiarisse qual è l’obiettivo, allora si potrebbe costruire una strategia. Si è capito che non c’è imm… - febodena : @jimmomo Infatti, se si chiarisse qual è l’obiettivo, allora si potrebbe costruire una strategia. Si è capito che n… - Stefano50558257 : @Claudio_ita1975 @LiciaRonzulli Davanti agli occhi abbiamo la certezza di vaccini di uso consolidato, efficaci e si… - carlo_conforti : RT @RizzoGiov: @Claudie9223 Il Siero Sperimentale in multipla Dose ha come risultato il crollo delle difese immunitarie. Quindi gli Ultrado… - GiocatricePerTE : RT @RizzoGiov: @Claudie9223 Il Siero Sperimentale in multipla Dose ha come risultato il crollo delle difese immunitarie. Quindi gli Ultrado… -