Milan-Napoli | probabili formazioni | dove vederla e statistiche

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 19 dicembre 2021)è potenzialmente una tra le migliori partite che può offrire la Serie A. Il posticipo della domenica sera ha tutti gli ingredienti per poter regalare spettacolo, benché ci sia consapevolezza del fatto che la posta in palio sia alta. È alle ore 20.45 che gli uomini di Stefano Pioli e di Luciano Spalletti si sfideranno nella notte di San Siro.: ultimestoriche con trend favorevole ai partenopei Ildeve fare i conti con una tradizione che negli ultimi anni non è stata favorevole contro il. È dal 2014 che i rossoneri non battono gli azzurri. Era il 2014 e in quell'occasione finì 2-0 con le reti di Menez e Bonaventura. Luciano Spalletti, tra l'altro, non ha mai perso nelle sfide avute con Stefano Pioli in Serie A, ed ha ...