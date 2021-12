Manchin dice no Brusco stop al maxi-piano di investimenti di Biden

Leggi su formiche

(Di domenica 19 dicembre 2021) Joe, senatore della Virginia Occidentale e uno dei più influenti senatori del Partito democratico, ha detto no al Build Back Better Act. Si tratta, osserva l’emittente Cnn, di “uno sviluppo enorme” visto che il presidente Joeha bisogno del suo voto per far passare al Senato, dopo il via libera alla Camera di a novembre, il suodida 1.75 miliardi di dollari. “Ho provato tutto ciò che è umanamente possibile. Non ci riesco”, ha dettoospite di Fox News Sunday. “Ho provato tutto quello che so fare. E il presidente ha lavorato egregiamente. È stato meraviglioso lavorare con lui”, ha aggiunto. Ma “è un no”. Il suo voto era considerato uno di quelli decisivi per sbloccare la situazione al Senato, dove con la situazione di 50 a 50 ogni defezione tra i progressisti può ...