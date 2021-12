LIVE Biathlon, Mass Start uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: l’Italia per stupire con Hofer e Bormolini (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 C’è Grande bagarre per la leadership della Coppa del Mondo overall: chi vestirà il pettorale giallo a Natale? Fillon Maillet, Samuelsson, Jacquelin, Christiansen e Latypov sono racchiusi in otto punti da 315 a 307. 14.31 Pettorale blu invece per Sebastian Samuelsson: lo svedese è il miglior under 23 in classifica generale essendo secondo a sole tre lunghezze da Fillon Maillet. 14.29 Il francese ieri nell’inseguimento ha conquistato l’ottava vittoria in Coppa del Mondo: nelle gare con quattro poligoni il transalpino sembra essere uno dei biathleti più completi ed affidabili. 14.27 Nuovo pettorale giallo quest’oggi: il nuovo leader della classifica generale è infatti il padrone di casa Quentin Fillon Maillet. 14.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 C’èe bagarre per la leadership della Coppa del Mondo overall: chi vestirà il pettorale giallo a Natale? Fillon Maillet, Samuelsson, Jacquelin, Christiansen e Latypov sono racchiusi in otto punti da 315 a 307. 14.31 Pettorale blu invece per Sebastian Samuelsson: lo svedese è il miglior under 23 in classifica generale essendo secondo a sole tre lunghezze da Fillon Maillet. 14.29 Il francese ieri nell’inseguimento ha conquistato l’ottava vittoria in Coppa del Mondo: nelle gare con quattro poligoni il transalpino sembra essere uno dei biathleti più completi ed affidabili. 14.27 Nuovo pettorale giallo quest’oggi: il nuovo leader della classifica generale è infatti il padrone di casa Quentin Fillon Maillet. 14.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: tutti contro tutti nella Mass Start maschile, Hofer e Bormolini ci provano #biathlon @AleBergomi… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand: tutti contro tutti nella Mass Start maschile, Hofer e Bormolini ci provano #biathlon… - Annecy_Live : RT @Eurosport_IT: Doppietta per Elvira Oeberg in Francia ?????? #EurosportBIATHLON | #IBU - Annecy_Live : RT @GeorgeSpalluto: Miglior risultato stagionale per Wierer, 4^ nella mass start di Annecy. Peccato per l'unico errore compiuto da 'Doro' n… - zazoomblog : LIVE – Biathlon mass start femminile Annecy Le Grand-Bornand 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #start… -