LIVE Biathlon, Mass Start donne Le Grand-Bornand in DIRETTA: si comincia (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 GrandE WIERER! Zero errori per lei. In testa la svedese Hanna Oeberg. Seconda Hanna Sola e terza Hauser. 12.50 Ci avviciniamo al primo poligono a terra. Nessun allungo da segnalare fin qui. 12.47 Dopo 1 km il gruppo è ancora tutto compatto. A tirare il gruppo le sorelle Oeberg. Le italiane sono nella pancia del gruppo. 12.45 SI comincia! BUON DIVERTIMENTO! 12.43 Bella giornata di sole oggi a Le Grand Bornand. Manca sempre meno alla partenza, la tensione sale! 12.39 Le speranze italiane sono invece tutte riposte nelle uniche due azzurre in gara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Dopo le convincenti prestazioni di ieri, le due atlete tricolori vanno a caccia del primo podio stagionale. 12.35 Occhio però perché ci sono tantissime altre atlete ...

