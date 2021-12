Il sindaco leghista di Pavia sarebbe stato ricattato dal suo partito per appoggiare un candidato (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Il sindaco leghista di Pavia Fabrizio Fracassi avrebbe ricevuto pressioni dalla segreteria locale del suo partito ‘oltre' la normale dialettica politica per appoggiare il candidato Giovanni Palli alle elezioni provinciali che si svolgono sabato 18 dicembre. E' l'ipotesi intorno alla quale ruota l'inchiesta della Procura di Pavia che ipotizza il reato di traffico di influenze illecite in un contesto molto particolare che vede contendersi l'incarico di presidente della Provincia tra due uomini della stessa area: Palli, appunto, scelto dalla segreteria del partito, e Angelo Bargiggia, indicato da alcuni sindaci e consiglieri 'dissidenti' della Lega e poco gradito soprattutto al segretario provinciale Jacopo Vignati. La registrazione che proverebbe ... Leggi su agi (Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - IldiFabrizio Fracassi avrebbe ricevuto pressioni dalla segreteria locale del suo‘oltre' la normale dialettica politica perilGiovanni Palli alle elezioni provinciali che si svolgono sabato 18 dicembre. E' l'ipotesi intorno alla quale ruota l'inchiesta della Procura diche ipotizza il reato di traffico di influenze illecite in un contesto molto particolare che vede contendersi l'incarico di presidente della Provincia tra due uomini della stessa area: Palli, appunto, scelto dalla segreteria del, e Angelo Bargiggia, indicato da alcuni sindaci e consiglieri 'dissidenti' della Lega e poco gradito soprattutto al segretario provinciale Jacopo Vignati. La registrazione che proverebbe ...

