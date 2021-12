Calciomercato Napoli, nome nuovo per la difesa: trattativa difficile (Di domenica 19 dicembre 2021) Continua la caccia sul Calciomercato del Napoli per trovare un difensore. Adesso Cristiano Giuntoli è pronto a pescare dalla Bundesliga. Cristiano Giuntoli su una panchina dello Stadio Maradona (via Getty Images)Dopo l’addio improvviso di Kostas Manolas, il Napoli è tornato sul Calciomercato visto che al momento è in emergenza per quanto riguarda la difesa. A disposizione di Luciano Spalletti, al momento, ci sarebbero solamente Amir Rrahmani e Juan Jesus visto l’infortunio di Kalidou Koulibaly. Adesso quindi il Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, starebbe sondando diverse piste. L’ultimo nome è quello di Nico Elvedi, difensore del Borussia Moenchengladbach. Il Napoli era sulle tracce del difensore già qualche estate fa, ma alla fine la ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021) Continua la caccia suldelper trovare un difensore. Adesso Cristiano Giuntoli è pronto a pescare dalla Bundesliga. Cristiano Giuntoli su una panchina dello Stadio Maradona (via Getty Images)Dopo l’addio improvviso di Kostas Manolas, ilè tornato sulvisto che al momento è in emergenza per quanto riguarda la. A disposizione di Luciano Spalletti, al momento, ci sarebbero solamente Amir Rrahmani e Juan Jesus visto l’infortunio di Kalidou Koulibaly. Adesso quindi il Direttore Sportivo, Cristiano Giuntoli, starebbe sondando diverse piste. L’ultimoè quello di Nico Elvedi, difensore del Borussia Moenchengladbach. Ilera sulle tracce del difensore già qualche estate fa, ma alla fine la ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan-#Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. #MilanNapoli - paolo_o_pazz : RT @cmdotcom: #Napoli, #Spalletti: 'Contro il #Milan dovremo avere il Vesuvio dentro! #MarioRui e #Insigne non ci saranno. Sconfitte? La co… - romanoziroldo : RT @cmdotcom: #Milan-#Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. #MilanNapoli - A_Fambo : RT @cmdotcom: #Milan-#Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming. #MilanNapoli -