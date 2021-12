Calcio | Spalletti | ' Vesuvio non è stato solo una cartolina di Napoli ma atteggiamento squadra'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Milan, 19 dic. (Adnkronos) - "Quello che mi ha fatto piacere è di reggere così senza abbassarsi troppo nei 90 minuti,negli ultimi 5 buttavano la palla in area e siamo stati costretti a faticare un po'. Potevamo organizzare le ripartenze, non ci siamo riusciti, ma si è giocato da grandecontro un grande avversario". Lo ha detto il tecnico del, Luciano, a Dazn dopo il successo sul Milan a San Siro per 1-0. "Petagna potevo anche lasciarlo in campo ma se non riesci ad organizzare una costruzione dal basso ti ci vuole lui, ma con i piccoletti si poteva andare a chiudere la partita. E' la scelta che abbiamo cercato di fare", ha aggiunto il tecnico toscano. "La partita l'abbiamo tenuta in mano abbastanza bene, tranne in alcuni momenti. Si sono dati tutti una mano, venivamo da due sconfitte ...

La reazione rossonera è confusa e non produce tiri in porta, mentre la squadra diè ben organizzata e minaccia di continuo ripartenze pericolose. Nella ripresa il copione non cambia. Ospina ...Ma è il Napoli a partire meglio a San Siro, e al primo affondo va in gol: al 5'd'angolo ... La squadra dilavora bene negli spazi e nel finale Lozano ci prova in due occasioni, ma ...Sono 10 i precedenti tra Pioli e Spalletti, mai battuto finora dal suo collega tra Serie A e Coppa Italia. Non è tutto: due sconfitte risalenti al 2007 (col Parma) e al 2016 (con la Lazio) costarono ...Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, a Dazn dopo il successo sul Milan a San Siro per 1-0. "Petagna potevo anche lasciarlo in campo ma se non riesci ad organizzare una costruzione dal ...